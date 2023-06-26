Эксклюзив 26 июня 2023, 12:13 Появилось видео с мотоциклистом в интересной позе на Минском шоссе «360»: мотоциклист закинул ногу на ногу и проехал по Минскому шоссе на большой скорости

Читать 360tv в

Мотоциклист, сев на байк боком, проехал по Минскому шоссе в районе села Жаворонки на скорости 110 километров в час. Видео с гонщиком, принявшим необычную позу, оказалось в распоряжении «360».

На записи видно, что молодой человек на высокой скорости едет по трассе, болтая ногами или закидывая одну на другую. В один момент он даже успел оценить состояние подошвы своих кроссовок.

Реклама

Руль гонщик держит одной рукой и в целом ведет себя довольно расслабленно. При этом этом по шоссе едет довольно много машин, может возникнуть аварийная ситуация.

Ранее жителям Подмосковья напоминали о правилах ПДД в честь Дня мотоциклиста. Во избежание ДТП водителями необходимо избегать резких маневров и соблюдать требования дорожного движения. В том числе занимать плавильную позу на двухколесном транспорте.