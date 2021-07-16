Появилось видео с места жесткой посадки Ан-28 в Томской области

Самолет Ан-28, выполнявший рейс из Кедрового в Томск, аварийно приземлился в тайге. В распоряжении «360» попали кадры с места происшествия.

На видео можно увидеть, что самолет лежит перевернутым — на крыше. У него повреждены шасси, поломаны крылья. В целом он выглядит сильно поврежденным. Также заметная полоса на земле, которую оставил авиалайнер, когда приземлялся и пытался затормозить.

Самолет перестал выходить на связь в пятницу днем. Аварийный маячок судна сработал в Бакчарском районе. Спасатели начали поиски и вскоре обнаружили авиалайнер. На борту были 19 человек, все выжили, некоторые получили травмы.

Точную причину аварийной посадки еще предстоит выяснить. Есть версия, что у самолета отказал двигатель. Тем не менее официальные комментарии еще не появились. Заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник рассказал «360», что такой случай, когда самолет сначала пропал с радаров, а потом его нашли, заставляет только обрадоваться. Он похвалил экипаж и пилота.

Известно, что следователи возбудили уголовное дело после исчезновения и нахождения самолета Ан-28 по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».