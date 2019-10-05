Появилось видео с места убийства студентки в Домодедове

На кадрах видно, что у коттеджа стоят полицейские машины.

Алису Ш., которая училась в МГТУ имени Баумана, убили вечером 4 октября в коттедже на улице Светлая. Местные жители прозвали этот район «Полем Чудес». В день убийства родители студентки уехали в Воронежскую область, утверждает телеканал РЕН. По неподтвержденным данным, девушка сама впустила преступника в дом. Деньги и ценные вещи злоумышленник не забрал из коттеджа.

На месте ЧП работают следователи, всю ночь там искали улики криминалисты. Правоохранители опрашивают возможных свидетелей произошедшего, изучают записи с камер наблюдения.

У девушки было большое количество колото-резаных ранений, из-за этого возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства и детали произошедшего, сообщили в Следственном управлении СК России по Московской области.