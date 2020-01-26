Появилось видео с места смерти протоиерея Чаплина

Протоиерей Всеволод Чаплин ушел из жизни рядом с храмом святого Феодора Студита у Никитских ворот. «360» ведет трансляцию с места смерти священнослужителя.

Тело Чаплина, лежало рядом с храмом. Люди накрыли его красным покрывалом.

О смерти протоиерея стало известно вечером 26 января после сообщений прихожан. Позже информацию подтвердили в самом храме, в котором Чаплин был настоятелем.

По словам прихожанина Александра Петрунько, священнослужителю стало плохо, когда он сидел на лавочке. Спустя 15 минут приехала скорая, а врачи констатировали смерть. Сейчас у храма находится полиция.

Всеволод Чаплин был настоятелем московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот. До этого он был членом Совета по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата. Священнослужитель ел программы на радио и телевидении, а также высказывался в прессе. Некоторые его высказывания вызывали большие обсуждения в обществе.