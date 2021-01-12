Появилось видео с места пожара в Екатеринбурге, где погибли 8 человек

Минувшей ночью в Екатеринбурге загорелся второй этаж жилого дома. Восемь человек погибли, есть пострадавшие. В распоряжении «360» появилось видео с места происшествия.

На кадрах можно увидеть лежащие на холодном снегу тела, рядом стоят полицейские автомобили. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Огонь уже потушен, на улице стоит гнетущая тишина.

Также на видео попала гимназия, в которую эвакуировали жильцов. Сотрудница учреждения рассказала, что люди были в ней недолго, но их успели накормить завтраком и напоить горячим чаем. Также стало известно, что пострадавших в гимназии не размещали. Всего было эвакуировано 90 человек.

Предположительно, причиной пожара в доме № 7 на улице Рассветной считается неосторожное обращение с огнем. По словам старшего помощника прокурора Свердловской области Марины Канатовой, очаг пожара был расположен в квартире на втором этаже, рядом с диваном. Также в квартире пользовались горелками и много курили. Погибших в огне обнаружили на втором, пятом и девятом этажах. Среди них есть ребенок.

Одна из погибших просила в Twitter о помощи во время пожара, женщина даже успела сделать несколько кадров.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Точные причины пожара выясняются.