Появилось видео с места пожара в челябинском подземном переходе

Пожарные ликвидировали возгорание в подземном переходе, который загорелся сегодня утром, в Челябинске. По предварительным данным, пострадал один человек. В распоряжении «360» появилось видео с места происшествия.

На кадрах видно, что вокруг перехода столпились много людей. Сама конструкция, видимо, не пострадала. Но на лестнице разбросаны куски пластика, алюминиевых полок и другой строительный мусор. Место осматривают эксперты. Сам участок оцеплен.

«Сегодня поступило сообщение о пожаре в подсобном помещении, которое расположено на территории подземного перехода на проспекте Ленина. Незамедлительно к месту вызова были направлены подразделения челябинского гарнизона <…>. Пожар оперативно ликвидирован, площадь составила два квадратных метра. В результате пострадал один человек», — сообщил начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Челябинской области Егор Пахомов.

По его словам, сейчас движение осуществляется в штатном режиме. Причины произошедшего устанавливаются. По предварительным данным, в подсобке мог взорваться газовый баллон. Местная прокуратура организовала проверку произошедшего.

«Предварительно установлено, что из-за утечки газа при включении света в подсобном помещении произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего пострадал рабочий», — рассказали в ведомстве.

По данным администрации Челябинска, в переходе ремонтники делали выход к арбитражу. Сотрудники прокуратуры проверят соблюдение требований техники безопасности при проведении строительно-ремонтных работ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.