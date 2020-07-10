Появилось видео с губернатором Хабаровского края в суде

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала доставили на слушание дела в Басманный суд Москвы. Сегодня, 10 июля, чиновнику должны избрать меру пресечения.

На кадрах из зала суда видно, как рассаживают людей перед началом заседания. Сам Фургал находится в камере.

На слушание дела в Басманный суд губернатора Хабаровского края привели сотрудники полиции. В тот момент рядом со входом уже столпилось большое количество журналистов с камерами.

Правоохранители задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в ночь на 9 июля. Днем его отправили на самолете в Москву для дальнейших разбирательств.

Следователи задержали чиновника после того, как против него дали показания его предполагаемые подельники. Фургала подозревают в организации убийств и покушений на убийства определенных бизнесменов по уголовным делам 15-летней давности.

Сам глава региона не признает свою вину. Кроме того, в Сети создали петицию с требованием освободить из-под стражи Сергея Фургала. Авторы петиции назвали его народным губернатором. Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году.