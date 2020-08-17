Появилось видео с предполагаемой дачей Лукашенко. Подмосковный дом напоминает дворец

Здание, которое в СМИ называют подмосковной резиденцией Александра Лукашенко, действительно немного напоминает дворец. Предполагаемый дом президента Белоруссии смогли заснять репортеры «360».

Большое трехэтажное здание обнесено высоким забором. По всему периметру — видеокамеры. Территория большая и зеленая. Охранник одного из соседних домов рассказал «360», что к участку периодически приезжают машины с белорусскими номерами и дачу в поселке Салтыковка считают «загородным посольством Белоруссии». Здание точно не заброшенное, там постоянно кто-то есть.

По документам Росреестра, сейчас территория принадлежит белорусской госкомпании «Нафтан». Дом стал собственностью «ЛУКОЙЛа» в 2001 году, а в 2007-м нефтяная компания продала здание в Балашихе.

Источник фото: rosreestr.ru

На сайте с каталогом компаний генеральным директором «Нафтана» назван Якушев В. В. Юридический адрес указан как раз в Балашихе — в микрорайоне Салтыковка, на улице Профсоюзная. Площадь самого дома более двух тысяч квадратных метров. СМИ пишут, что вся территория участка занимает почти два гектара. Согласно документам, здание служит пансионатом.

Ранее в СМИ появилась информация, что этот дом в Балашихе — резиденция Лукашенко, которой он, правда, никогда не пользовался. Объявление о продаже участка появилось на одном из сайтов сделок с недвижимостью. Источник «Собеседника» отметил, сейчас объявление пропало. Издание сообщает, что дом передумали продавать, потому что туда может переехать Лукашенко, если ему придется бежать из Белоруссии.