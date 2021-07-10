Появилось видео огромной очереди за прививкой в Москве после поставки «КовиВака»

Огромная очередь из желающих сделать прививку выстроилась в Тушинском парке после сообщений о поставке «КовиВака». Чтобы попасть в павильон «Здоровая Москва» придется ждать не меньше пяти часов, рассказал «360» один из очевидцев со ссылкой на волонтеров.

Информация о том, что в столицу привезли новую партию «КовиВака» появилась на сайте мэрии Москвы в субботу утром. Это вызвало ажиотаж из желающих сделать прививку именно этим препаратом. Предварительная запись для этого не нужна, поэтому у 14 пунктов вакцинации быстро скопились огромные очереди.

Полный список павильонов, где можно вакцинироваться препаратом Центра им. Чумакова есть на сайте администрации города.

Ожидание может немного скрасить то, что эти павильоны расположены в парках и скверах, но уже с самого утра в Москве стоит сильная жара. Желающим привиться стоит учитывать это и брать с собой головные уборы и воду, чтобы не получить тепловой удар во время ожидания.

По данным издания «Подъем», в павильоне в Теплом Стане в очереди стоят почти 400 человек. Пришедших заносят в список ожидания и вызывают по фамилии.