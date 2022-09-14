Появилось видео с нападением леопарда на людей в Приморье | 360°

Общество 14 сентября 2022, 10:45 Поделиться Telegram

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Viber Появилось видео с нападением леопарда на людей в Приморье Опубликовано видео с нападением леопарда на людей в поселке Красный Яр в Приморском крае

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Дикий леопард атаковал людей в поселке Красный Яр Уссурийского городского округа Приморского края. Видео появилось в распоряжении канала «360».

Утром в среду местный житель обнаружил животное во дворе своего дома. На кадрах видно, что хищник атаковал одного из мужчин, но тот успел скрыться за дверью. После этого зверь попытался выбить стекла агрессивным прыжком. Хозяин посоветовал гостям скорее уйти в безопасное место.

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На место происшествия отправились сотрудники национального парка «Земля леопарда» и охотничьего надзора.

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Местные жители рассказали ИА «ЕАОMedia», что накануне видели леопарда сидящим в одиночестве на дороге.

«У него вся морда мокрая от пены, поведение неадекватное. Возможно, он чем-то болен», — предположил владелец дома Сергей.

Специалисты нацпарка замерили следы леопарда на земле. Небольшой размер пятки свидетельствует о том, что в населенном пункте оказалась самка дальневосточного леопарда.

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