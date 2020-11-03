Появилось видео из дома подозреваемого по делу об убийстве «колбасного короля»

Журналисты «360» побывали в доме, где проживал Александр Мавриди задержанный по делу об убийстве «колбасного короля». В квартире этого дома он мог насильно удерживать в заложниках пенсионера.

По словам соседей, они даже не подозревали, что в их доме могло такое твориться. Внешне — это самая обычная девятиэтажная панелька.

Ранее в ходе обысков полицейские обнаружили в квартире подозреваемого пенсионера, прикованного наручниками к кровати. По словам потерпевшего, у него вымогали квартиры, расположенные в Москве. Позже выяснилось, что заложником был адвокат Алексей Завгородний.

Также следствие выявило, что подозреваемый в одном из магазинов приобрел арбалет. Именно из этого оружия был убит бизнесмен Владимир Маругов. Кроме того, Мавриди ранее был знаком с бывшей супругой убитого. Он ухаживал за участком их дома, чинил сантехнику. По словам женщины, раньше она не замечала за работником ничего подозрительного.

Убийство предпринимателя Владимира Маругова произошло 1 ноября. Преступники ворвались к нему домой, связали и потребовали деньги. Но вскоре выстрелили в него. В тот момент в помещении находилась гражданская жена «колбасного короля», она успела убежать к соседям и вызвать полицию. Сейчас сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски соучастника.