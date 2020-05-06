Появилось приложение, позволяющее провести виртуальный парад Победы
Разработчики придумали мобильное приложение Arcona Augmented reality Metaverse, которое позволяет провести виртуальный танковый парад 9 мая. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
По данным издания, программисты оцифровали более 50 тысяч квадратных метров территорий. При помощи технологии дополненной реальности советские танки появятся в городах России и Европы, а также около военных мемориалов.
«Наша система становится новым слоем киберпространства, совмещенным с реальной местностью. В ближайшие годы у каждого человека вместо смартфона появятся очки или линзы, которые позволят постоянно сосуществовать в информационном поле», — обратил внимание один из основателей компании-разработчика Илья Коргузалов.