Общество 12 сентября 2023, 10:32 Появилось первое фото экипажа, который совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском РИА «Новости» показало первое фото экипажа экстренно севшего в поле самолета РИА «Новости»

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Экипаж из шести человек находился на борту самолета «Уральских авиалиний», который экстренно сел в поле Новосибирской области. Их фото опубликовало РИА «Новости».

На снимке можно увидеть командира корабля, второго пилота и, предположительно, четырех бортпроводников. Airbus A320 перевозил 161 пассажира.

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Минздрав Новосибирской области сообщил, что пятерым из них понадобилась медицинская помощь. В частности, медикам поступили жалобы на приступ бронхиальной астмы и повышение артериального давления.

Самолет летел из Сочи в Омск, но не смог приземлиться в этом сибирском городе. Экипаж вынужденно посадил борт в поле Новосибирской области.

Росавиация создала специальную комиссию для расследования этого случая. Следственный комитет открыл уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».