Появилось объяснение ночным звукам взрывов в Белгороде со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram опроверг слухи о том, что ночью в Белгород «что-то залетело с территории Украины». По его данным, звуки взрывов объясняются тем, что российская военная авиация выполняла боевые задачи.

«Сообщаю по ночному инциденту. Главное. Хотел развеять опасения жителей области, что к нам кто-то или что-то залетело с территории Украины. Это не так. Выполнялись боевые задачи нашей военной авиацией в рамках специальной военной операции», — написал глава региона.

Он добавил, что безопасности жителей ничто не угрожало.

Ночью стало известно о «двух сильных разрывах» в Белгороде. В соцсетях появились кадры со вспышками в небе. Оперштаб уже тогда сообщил, что пострадавших, а также повреждений и разрушений нет. ⠀

По данным «Известий», звуки взрывов также слышались в Белгородской области в ночь на 30 апреля.

Украина несколько раз пыталась атаковать территорию России, однако эти единичные случаи не перейдут в масштабные бои, уверен эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.