Появилось новое видео задержания Бочкаревой с кокаином

Наталью Бочкареву поймали в Москве и заподозрили в хранении наркотиков. Во время задержания женщина призналась, что спрятала кокаин в трусах. Позже актриса заявила, что видео с ней смонтировано, но в Сети появился еще один ролик. На кадрах четко видно лицо героини сериала.

На новых кадрах того самого скандального инцидента сотрудник ГИБДД зачитывает Бочкаревой текст протокола. Актриса внимательно слушает и в конце отказывается пройти тест на употребление алкоголя. Несмотря на то, что все происходило ночью, лица всех участников ролика очень хорошо видны.

Согласно протоколу, нарушительницу поймали в ночь на 28 сентября. Она ехала на Cadillac Escalade по улице Стромынка в Москве.

«Видео смонтировано». Бочкарева продолжает отрицать задержание Подробнее

Ранее в СМИ сообщили, что сотрудники ГИБДД остановили женщину, очень похожую на известную актрису. Она вышла из машины и очень нервничала, затем представилась Натальей Бочкаревой 1980-го года рождения.

«Я имею свернутую в трубочку купюру, которая у меня спрятана. И мешочек, в котором у меня остатки вот этого средства наркотического. Кокаин», — призналась нарушительница.

Все происходящее снимали на видео, а позже кадры опубликовали в Сети. Сама Бочкарева заявила «360», что видела ролик, но убеждена в его поддельности.

«Я посмотрела это видео и могу сказать, что оно смонтировано. Тем более что время суток вечернее и [кадры] очень плохого качества», — сказала она.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве подтвердили задержание женщины с наркотиками в Москве. При себе у нее был пакет с белым порошком весом 0,69 грамма. Сотрудники полиции также назвали 1980-й год рождения подозреваемой.

Правоохранители возбудили уголовное дело о приобретении и хранении наркотических средств, а актрису отпустили под подписку о невыезде.