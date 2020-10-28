РПЦ раскрыла облик нового храма при МГУ

Новый храм Кирилла и Мефодия появится при Московском государственном университете (МГУ). Разработанный проект сооружения показала Русская православная церковь.

«По проекту храм в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия при МГУ рассчитан на одну тысячу человек. Здание имеет габариты 53,7 на 40 метров. Высота — 46 метров», — сообщило финансово-хозяйственное управление РПЦ.

Источник фото: fedmp.ru

Создатели проекта предусмотрели под храмом два подземных этажа. Там будут располагаться приходские помещения и духовный центр МГУ. Фундамент будет представлять собой монолитную железобетонную плиту. Также из монолитного железобетона сделают наружные стены, перекрытия, вертикальные несущие конструкции и звонницу. При этом стены храма будут трехслойными, с использованием утеплителя и полнотелого облицовочного кирпича.

«Цоколь и парадные лестницы планируется облицевать гранитом. Стены — украсить полнотелым облицовочным кирпичом и декоративными деталями из фибробетона с высококачественной покраской. Элементы куполов, шатров и кресты — из листов нитрита титана под золото. На фасадах храма также разместятся мозаичные панно», — рассказали в управлении.

Проект должны согласовать в патриархии и Москомархитектуре. Если его одобрят, то храм возведут на проспекте Вернадского в Москве.