Общество 30 июня 2023, 14:25 Появилось фото первой полностью российской «Ласточки» Завод «Уральские локомотивы» показал первую полностью российскую «Ласточку» «ВКонтакте»

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Завод «Уральские локомотивы» построил первый полностью российский электропоезд «Ласточка». Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщил первый заместитель гендиректора по технологической политике Виталий Брексон.

Он опубликовал фотографию электропоезда. Он окрашен в красно-черно-серые цвета, на нем логотип РЖД и надпись «ЭС104-001». Брексон сообщил, что сейчас начались его динамические испытания.

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«Только начало, первые шаги, все еще впереди», — отметил Брексон.

Он отметил, что каждый новый локомотив как ребенок. Брексон пожелал «пассажирам и эксплуатантам терпения».

Ранее компания Siemens прекратила производство своей продукции и покинула российский рынок. В РЖД сообщили, что обслуживать уже имеющуюся технику продолжат, а «Ласточка» «импортозамещена» почти полностью. Производство запустили «Уральские локомотивы». Это российское совместное предприятие Siemens и группы «Синара».

Ранее сдвоенную «Ласточку» запустили из Нижнего Новгорода в Москву. Время в пути составляет чуть более четырех часов. Новый межрегиональный скоростной электропоезд начал курсировать также между Нижнем Новгородом в Иваново.