30 июня 2023, 14:25
Появилось фото первой полностью российской «Ласточки»
Завод «Уральские локомотивы» показал первую полностью российскую «Ласточку»
Завод «Уральские локомотивы» построил первый полностью российский электропоезд «Ласточка». Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщил первый заместитель гендиректора по технологической политике Виталий Брексон.
Он опубликовал фотографию электропоезда. Он окрашен в красно-черно-серые цвета, на нем логотип РЖД и надпись «ЭС104-001». Брексон сообщил, что сейчас начались его динамические испытания.
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«Только начало, первые шаги, все еще впереди», — отметил Брексон.
Он отметил, что каждый новый локомотив как ребенок. Брексон пожелал «пассажирам и эксплуатантам терпения».
Ранее компания Siemens прекратила производство своей продукции и покинула российский рынок. В РЖД сообщили, что обслуживать уже имеющуюся технику продолжат, а «Ласточка» «импортозамещена» почти полностью. Производство запустили «Уральские локомотивы». Это российское совместное предприятие Siemens и группы «Синара».
Ранее сдвоенную «Ласточку» запустили из Нижнего Новгорода в Москву. Время в пути составляет чуть более четырех часов. Новый межрегиональный скоростной электропоезд начал курсировать также между Нижнем Новгородом в Иваново.
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