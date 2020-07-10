СМИ: появились уникальные документы по тайне перевала Дятлова

Новые документы и свидетельства обнародует компетентный эксперт, профессионально занимающийся расследованием трагедии и имеющий доступ к секретным архивам. Также выступят писатель, автор книги «Тайна перевала Дятлова» Николай Андреев и врач-судмедэксперт Эдуард Туманов. Имя главного спикера пока не раскрывается.

Журналисты «Комсомольской правды» расследуют загадочную историю в течение восьми лет.

Девять туристов пропали в горах Северного Урала зимой 1959 года. Они передвигались под руководством студента пятого курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова. Поход относился к высшей категории сложности по классификации 1950-х годов.

Через месяц после исчезновения туристов спасатели нашли разрезанную палатку и пять замерзших тел в радиусе полутора километров от нее на склоне безымянного перевала. Трупы остальных обнаружили в мае. По версии следствия, некоторые лыжники умерли от холода, у других же зафиксированы смертельные травмы неизвестного происхождения.

Что именно произошло с группой Дятлова — не понято до сих пор. Существует более 70 версий трагедии.