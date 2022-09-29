Появились спутниковые снимки мест утечек газа на «Северных потоках» | 360°

Общество 29 сентября 2022, 20:10 Поделиться Telegram

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Viber Появились спутниковые снимки мест утечек газа на «Северных потоках» Роскосмос показал спутниковую съемку мест утечек газа на «Северных потоках» Роскосмос

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Роскосмос опубликовал снимки со спутника, на которых можно видеть последствия утечек газа из газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Фото появились в официальном Telegram-канале госкорпорации.

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«Спутники Роскосмоса продолжают мониторинг утечки газа в газопроводах», — говорится в подписи к снимкам. В пресс-службе уточнили, что съемку ведет космический аппарат «Канопус-В».

Роскосмос

Ранее глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что ремонт разрушений, произошедших на нитках газопроводов, может занять более полугода.

По его мнению, есть два способа устранить повреждения. Первый — изготовить специальный кессон, который используется для ремонта трубопроводов под водой. А второй — поднять газопроводы на поверхность.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ситуация с ЧП на «Северных потоках» крайне опасна и требует разбирательства с привлечением нескольких стран.

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