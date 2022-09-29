Появились спутниковые снимки мест утечек газа на «Северных потоках» | 360°

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Мир
29 сентября 2022, 21:25
Польша внесла «Газпром экспорт» в санкционный список
Власть
29 сентября 2022, 21:24
Путин вынесет вопрос о диверсиях на «Северных потоках» на срочное обсуждение Совбеза ООН
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Культура
29 сентября 2022, 21:17
Том Хэнкс намерен опубликовать свой первый роман в 2023 году
Спорт
29 сентября 2022, 21:17
Биатлонный фестиваль состоится в ЯНАО
Происшествия
29 сентября 2022, 21:06
Мужчина изрезал жительницу Крыма ножом в порыве ревности
Общество
29 сентября 2022, 21:06
Специалисты СберМаркет выяснили, что россияне любят чай больше кофе
Происшествия
29 сентября 2022, 21:06
Пять человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Петербурге
Культура
29 сентября 2022, 21:06
Летний дворец Петра I в Петербурге закроется 1 октября
Криминал
29 сентября 2022, 21:05
Подозреваемого в изнасиловании задержали в Петербурге