Появились спутниковые снимки мест утечек газа на «Северных потоках» | 360°

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Появились спутниковые снимки мест утечек газа на «Северных потоках»

Роскосмос показал спутниковую съемку мест утечек газа на «Северных потоках»

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Роскосмос опубликовал снимки со спутника, на которых можно видеть последствия утечек газа из газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Фото появились в официальном Telegram-канале госкорпорации.

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«Спутники Роскосмоса продолжают мониторинг утечки газа в газопроводах», — говорится в подписи к снимкам. В пресс-службе уточнили, что съемку ведет космический аппарат «Канопус-В».

Роскосмос

Роскосмос

Ранее глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что ремонт разрушений, произошедших на нитках газопроводов, может занять более полугода.

По его мнению, есть два способа устранить повреждения. Первый — изготовить специальный кессон, который используется для ремонта трубопроводов под водой. А второй — поднять газопроводы на поверхность.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ситуация с ЧП на «Северных потоках» крайне опасна и требует разбирательства с привлечением нескольких стран.

Газ

Роскосмос

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