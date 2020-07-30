Появились серии нового сезона мультфильма «Маша и Медведь»

Вышли пока только две серии. Одна из них под названием «Большой поход», расскажет о путешествии героев к проснувшемуся вулкану. Второй эпизод «Что внутри?» покажет, как Маша пробует себя в роли конструктора техники.

Третья серия мультсериала выйдет к 27 августа. Эпизоды будут появляться примерно раз в месяц. Всего в новом сезоне 26 серий.

Ранее стало известно, что мультфильм «Маша и Медведь» оказался среди самых любимых детских развлекательных брендов в мире. История о девочке и добром жителе леса заняла место в первой пятерке списка, составленного Kidz Global.

Международное агентство исследовало развлекательные бренды в апреле 2020 года, сделав выборку из 60 тысяч респондентов в 436 странах мира. Полученные ответы показали, что сериал «Маша и Медведь» находится в топ-5 любимых на всей планете среди аудитории девочек от нуля до шести лет, а в некоторых странах и у мальчиков.