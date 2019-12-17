Появились подробности убийства таксиста депутатом

Сайт 76.RU пообщался со знакомыми убитого. 60-летний Павел Чередников не был таксистом постоянно, лишь иногда подрабатывал. По словам знакомых, постоянно работал «на грузовике» и был «работягой».

Проживал убитый в доме вместо со своей матерью. Издание уточнило, что у Чередникова был очень спокойный характер.

Павел был неконфликтным. Вообще, такой спокойный мужик, ну не мог он никого на агрессию спровоцировать знакомые Павла Чередникова.

Кроме того, издание уточнило, что на последних выборах убитый Чередников и обвиняемый в его убийстве Владимир Корнилов принадлежали разным политическим партиям. Несмотря на это, по предварительной информации, преступление было совершено на бытовой почве и не имеет никакого отношения к политике.

Владимир Корнилов, которого задержали по подозрению в убийстве, решил отказаться от депутатских полномочий. Известно, что он уже объявил о своем выходе из «Единой России». Фракция удовлетворила его заявление.