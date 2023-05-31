Общество 31 мая 2023, 18:47 Появились подробности спасения совят на станции метро «Сенная» в Нижнем Новгороде

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При укладке асфальта на объездной дороге строители увидели в кустах трех птенцов ушастой совы. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на представителей метрополитена.

Строители искали маму совят, но она так и не появилась. Поэтому малышей забрали из технической зоны и передали на руки волонтеру, которая специализируется на диких птицах.

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«Там была техническая зона. Понятно, что птицы там не выживут, поэтому их надо было изъять из этой зоны», — рассказал начальник отдела охраны животного мира Министерства лесного хозяйства Нижегородской области Сергей Изотов.

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