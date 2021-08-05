Появились подробности об избиении актера из сериала «Склифосовский»

Актер Театра на Таганке Иван Рыжиков подрался с доставщиком пиццы в Москве. Как пишет Telegram-канал Life Shot, мужчины не поделили дорогу во дворе: курьер на Daewoo Matiz якобы начал сигналить Рыжикову, который остановился у подъезда дома на Волгоградском проспекте, чтобы высадить приятельницу, и перекрыл ему путь.

Life Shot опубликовал видео драки, которая попала в объектив камеры наружного видеонаблюдения. Об избиении актера ранее сообщил телеканал РЕН ТВ. По данным канала, у 46-летнего Рыжикова сотрясение мозга, перелом глазницы и челюсти. Пострадавший в драке много снимается в сериалах. В числе его работ такие многосерийные телефильмы, как «Морозова-2», «Тайны госпожи Кирсановой», «Московские тайны», «Балабол», «Склифосовский» и другие.