Эксклюзив 02 мая 2023, 12:32 Появились подробности о смерти журналиста Малосолова Источник «360»: тело журналиста Малосолова увезли из его дома на востоке Москвы 1 мая «ВКонтакте»

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Спортивный журналист Андрей Малосолов умер вчера, 1 мая. Об этом сообщил источник «360».

По его данным, тело увезли из дома журналиста на улице Татьяны Макаровой в Восточном административном округе Москвы в 21:18.

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О смерти 50-летнего Малосолова стало известно сегодня из СМИ. По неофициальным данным, у него оторвался тромб.

Для друзей и знакомых Андрея Малосолова новость стала шоком. Подписчики в соцсети характеризуют его как яркого журналиста, отличного человека, патриота. Шеф-редактор газеты «Советский спорт» Николай Яременко в беседе с «360» назвал Малосолова нестандартной личностью с собственным взглядом на вещи.

Андрей Малосолов прославился как журналист, футбольный болельщик, общественный деятель, блогер. Трудился в изданиях «Комсомольская правда», «Российская газета», РИА «Новости», освещал вооруженные конфликты, сочинял спортивные передачи для радио. Несколько лет работал в пуле правительства России, возглавлял пресс-службу Российского футбольного союза, организовал Всероссийское объединение болельщиков.