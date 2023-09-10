10 сентября 2023, 21:39
Появились первые данные по предварительным итогам голосования в Подмосковье
Воробьев лидирует по предварительным итогам на выборах губернатора Подмосковья
Андрей Воробьев лидирует по предварительным итогам голосования на выборах губернатора Московской области. На данный момент обработали 4,05% протоколов.
Воробьев набрал 83,74% голосов. Второе место занимает Александр Наумов с 6,14% голосов. На третьей строчке находится Кирилл Жигарев — у него 4,86%. Четвертый в списке — Анатолий Никитин с 3,85%.
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Голосование в Московской области проходило с 8 по 10 сентября. Избирательные участки закрылись в 20:00. Сейчас продолжается подсчет голосов.
Воробьев ранее поблагодарил жителей региона за высокую явку, которая стала рекордной за долгое время. Он также выразил слова благодарности Москвы Сергею Собянину и президенту России Владимиру Путину.
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