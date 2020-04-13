Появились новые схемы обмана россиян. В них снова используют коронавирус

Сразу несколько новых схем придумали мошенники, чтобы обманывать россиян. Во всех из них фигурирует коронавирус. Людям предлагают компенсации и социальные выплаты или пугают результатами анализов.

Зампред правления банка Станислав Кузнецов предупредил в беседе с РИА «Новости», что таким образом злоумышленники либо получают доступ к данным банковских карт своих жертв, либо вынуждают их купить безобидные пищевые добавки под видом дорогостоящих лекарств.

«Например, „компенсации за ущерб от вируса“ — злоумышленники предлагают получить социальные выплаты и материальную помощь, тем самым собирая информацию о картах и персональные данные», — пояснил Кузнецов.

После начала пандемии коронавируса мошенники учитывают и тот факт, что многие россияне перешли на удаленную работу. Из-за этого в том числе растет число доменов, в названии которых использован сервис популярной видеосвязи Zоom. Их уже зарегистрировали 1,7 тысячи, причем 25% — только за последнюю неделю.

Недавно злоумышленники принялись по телефону сообщать о якобы контактах своей жертвы с зараженным коронавирусом. Они обещают прислать специалистов для взятия анализа, берут за это деньги и исчезают.

«Стоит такая процедура пять тысяч рублей», — рассказал зампред правления Сбербанка.

Звонят людям и от имени работников городских поликлиник. Ссылаются на «серьезные проблемы» по полученным результатам анализов. В страхе за свое здоровье человек соглашается купить дорогие лекарства. После оплаты покупки и получения товара выясняется, что продали ему пищевые добавки.

В начале апреля правоохранительные органы задержали семь участников преступной группировки. Они действовали по описанной схеме в Чувашии, Марий Эл, Московской и Ростовской областях.

«Тема распространения коронавируса взята на вооружение киберпреступниками для мошенничества с использованием методов социальной инженерии», — подытожил Станислав Кузнецов.

Он заметил, что при использовании актуальной тематики цель у злоумышленников прежняя — украсть в человека личные данные и лишить его денег.

Одним из вариантов мошеннической схемы стала рассылка СМС или сообщений в мессенджерах, где говорилось о нарушении россиянином карантина. Сотовые операторы уже начали блокировать таких абонентов.