    18 марта 2020, 14:05

    Появились новые мошеннические схемы из-за эпидемии коронавируса

    Дарья Морозова

    Мошенники придумали новые аферы, с помощью которых обманывают пенсионеров, напуганных коронавирусом. Об этом сообщил Life.ru.
    Появились новые мошеннические схемы из-за эпидемии коронавируса

    Пожилым людям сейчас нужно быть особенно осторожными, и дело не только в том, что они в группе риска. Аферисты ходят по квартирам и пытаются запугать людей еще сильнее, чтобы получить доступ к их личным данным, например, банковским счетам.

    В первую очередь, следует помнить, что социальные работники не ходят по квартирам. Поэтому если в дверь позвонил незнакомый человек — это повод насторожиться и не доверять тому, что он может сказать насчет коронавируса.

    Член Адвокатской палаты Москвы Александр Иноядов уточнил, что «мошенники традиционно активизируются в критические для общества периоды».

    «Если же к вам кто-то пришёл, то ещё до открытия входной двери нужно попросить представиться, узнать ФИО и должность, после чего позвонить в соответствующую службу и проверить, работает ли там такой сотрудник», — рассказал Ивоядов. Также он посоветовал «избегать паники и не принимать поспешных решений».