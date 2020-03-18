Появились новые мошеннические схемы из-за эпидемии коронавируса

Пожилым людям сейчас нужно быть особенно осторожными, и дело не только в том, что они в группе риска. Аферисты ходят по квартирам и пытаются запугать людей еще сильнее, чтобы получить доступ к их личным данным, например, банковским счетам.

В первую очередь, следует помнить, что социальные работники не ходят по квартирам. Поэтому если в дверь позвонил незнакомый человек — это повод насторожиться и не доверять тому, что он может сказать насчет коронавируса.

Член Адвокатской палаты Москвы Александр Иноядов уточнил, что «мошенники традиционно активизируются в критические для общества периоды».

«Если же к вам кто-то пришёл, то ещё до открытия входной двери нужно попросить представиться, узнать ФИО и должность, после чего позвонить в соответствующую службу и проверить, работает ли там такой сотрудник», — рассказал Ивоядов. Также он посоветовал «избегать паники и не принимать поспешных решений».