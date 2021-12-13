Появились новые кадры из «золотого» дома подозреваемого в хищениях экс-депутата

В Ростовской области сельского экс-депутата Виталия Латышева заподозрили в причастности к хищению денежных средств. СМИ уже публиковали снимки из предполагаемого дома бывшего народного избранника. В Сети появились новые кадры из богато обставленного особняка.

Фото и видео разместил kp.ru в Telegram. В кухне-гостиной, которая выглядит скромнее остальных помещений, обнаружили золотой самовар.

В домашнем баре оказался внушительный ассортимент элитного спиртного. В телефоне хозяина коттеджа якобы нашли сделанные на охоте кадры: добычей стал белый лебедь.

Латышева заподозрили в хищении средств, выделенных на отдых детей из малообеспеченных семей. В детских лагерях, которыми руководит бывший депутат, прошли обыски. Силовики изъяли найденную в учреждениях документацию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.