Появились концепции внешнего вида новой ледовой арены в Петербурге

Архитектурные бюро показали концепции внешнего облика новой ледовой арены. Ее строят на месте обрушившегося спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».

«В рамках объявленного закрытого международного архитектурного конкурса бюро Asymptote Architecture, M.A.R.K. Architect Seppo Mäntylä, Coop Himmelblau, „Земцов, Кондиайн и партнеры“ представили свои концепции фасадных решений будущей „СКА Арены“ и прилегающего к ней парка», — сообщила пресс-служба компании «СКА Арена», которая является инвестором проекта. Ее процитировало РИА «Новости».

Концепция бюро M.A.R.K. Architect Seppo Mäntylä из Финляндии предусматривает отсылки к первоначальному внешнему облику СКК. Две световые орбиты, опоясывающие арену, символизируют первый полет человека в космос. Движение световой точки в течение 108 минут — время, проведенное Юрием Гагариным в полете.

Концепция бюро Asymptote Architecture (США) основана на «синергии столкновения науки и искусства». Здание арены с парком — единый комплекс. Австрийское архитектурное бюро Coop Himmelblau заявило, что «динамику здания диктует хоккей».

Российское бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры» считает, что внешний облик ледовой арены должен напоминать о звездном небе и Млечном Пути.

«Архитекторы поместили здание арены в легкую, как облако, прозрачную оболочку из пространственной вантовой конструкции, которая может создавать самые разнообразные образы благодаря вечерней подсветке или почти исчезать в темное время, превращаясь в еле заметный мираж», — отметили в «СКА Арена».

Явного лидера конкурса пока нет. Результаты будут объявлены после 20 февраля.

Во время демонтажа крыши СКК «Петербургский» 31 января 2020 года обрушилось 80% стен и кровли на площади около 25-28 тысяч квадратных метров. Один человек погиб. Виновных случившемся до сих пор не нашли.