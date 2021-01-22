Появились концепции внешнего вида новой ледовой арены в Петербурге
«В рамках объявленного закрытого международного архитектурного конкурса бюро Asymptote Architecture, M.A.R.K. Architect Seppo Mäntylä, Coop Himmelblau, „Земцов, Кондиайн и партнеры“ представили свои концепции фасадных решений будущей „СКА Арены“ и прилегающего к ней парка», — сообщила пресс-служба компании «СКА Арена», которая является инвестором проекта. Ее процитировало РИА «Новости».
Концепция бюро M.A.R.K. Architect Seppo Mäntylä из Финляндии предусматривает отсылки к первоначальному внешнему облику СКК. Две световые орбиты, опоясывающие арену, символизируют первый полет человека в космос. Движение световой точки в течение 108 минут — время, проведенное Юрием Гагариным в полете.
Концепция бюро Asymptote Architecture (США) основана на «синергии столкновения науки и искусства». Здание арены с парком — единый комплекс. Австрийское архитектурное бюро Coop Himmelblau заявило, что «динамику здания диктует хоккей».
Российское бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры» считает, что внешний облик ледовой арены должен напоминать о звездном небе и Млечном Пути.
«Архитекторы поместили здание арены в легкую, как облако, прозрачную оболочку из пространственной вантовой конструкции, которая может создавать самые разнообразные образы благодаря вечерней подсветке или почти исчезать в темное время, превращаясь в еле заметный мираж», — отметили в «СКА Арена».
Явного лидера конкурса пока нет. Результаты будут объявлены после 20 февраля.
Во время демонтажа крыши СКК «Петербургский» 31 января 2020 года обрушилось 80% стен и кровли на площади около 25-28 тысяч квадратных метров. Один человек погиб. Виновных случившемся до сих пор не нашли.