Появились кадры спасения медведя в Диксоне

Житель поселка Диксон Дмитрий Калашников рассказал «360» о спасении медведя, в пасти которого застряла жестяная банка.

«Взял с собой доктора с ружьем, чтобы не напугать. Я пошел с левой стороны, чтобы медведь в реку не упал. Доктор ей жахнул в ляжку снотворным», — рассказал он.

По словам Дмитрия, через 50 метров медведь лег и уснул, после чего появилась возможность спокойно перевернуть зверя и достать жестяную банку из пасти.

«Достал пассатижи, разорвал банку и вытащил ее. Сейчас медведя к вертолету привезли, там клетка есть. Потом его отвезут в Чащино за 60 километров», — добавил Дмитрий.

Зверя предложили назвать Дмитрием, но Калашников скромно отказался и предложил имя Монеточка.

На днях в Красноярском крае произошло ЧП: банка сгущенки застряла в пасти белого медведя в поселке Диксон. Животное попыталось освободиться из западни, но в конечном итоге вышло к людям.

Замглавы Росприроднадзора Татьяна Кузнецова сообщала, что после освобождения косолапого от банки сгущенки на него поставят маячок.