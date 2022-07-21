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    21 июля 2022, 17:41

    Появились кадры спасения медведя в Диксоне

    Житель Диксона рассказал о спасении медведя с застрявшей в пасти банкой

    Иван Степанов, Максим Зинкин

    Житель поселка Диксон Дмитрий Калашников рассказал «360» о спасении медведя, в пасти которого застряла жестяная банка.

    «Взял с собой доктора с ружьем, чтобы не напугать. Я пошел с левой стороны, чтобы медведь в реку не упал. Доктор ей жахнул в ляжку снотворным», — рассказал он.

    По словам Дмитрия, через 50 метров медведь лег и уснул, после чего появилась возможность спокойно перевернуть зверя и достать жестяную банку из пасти.

    «Достал пассатижи, разорвал банку и вытащил ее. Сейчас медведя к вертолету привезли, там клетка есть. Потом его отвезут в Чащино за 60 километров», — добавил Дмитрий.

    Зверя предложили назвать Дмитрием, но Калашников скромно отказался и предложил имя Монеточка.

    На днях в Красноярском крае произошло ЧП: банка сгущенки застряла в пасти белого медведя в поселке Диксон. Животное попыталось освободиться из западни, но в конечном итоге вышло к людям.

    Замглавы Росприроднадзора Татьяна Кузнецова сообщала, что после освобождения косолапого от банки сгущенки на него поставят маячок.