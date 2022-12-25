Общество 25 декабря 2022, 11:12 Появились кадры созданной эшелонированной обороны в Запорожской области Член ВГА Рогов сообщил о создании эшелонированной линии обороны в Запорожье Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Российские военные создали глубокую линию эшелонированной обороны в Запорожской области. Об этом в Telegram-канале сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Создали эшелонированную линию обороны с укрепленными районами. Она оставит попытки врага нарушить покой жителей Запорожской области Российской Федерации», — написал он.

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Рогов отметил, что инженерные работы постепенно подходят к своему завершению.

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В кадр попали защитные сооружения, которые представляют собой глубокую систему траншей с насыпями и укрепленные бетонные блоки со специальными бойницами для ведения огня.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что созданная линия обороны является очень крепкой, а разведчики внимательно отслеживают каждый шаг боевиков, чтобы не позволить им нанести удар.

ВСУ концентрируют около региона достаточно крупную группировку, однако ВС РФ готовы ко всему, отметил он.