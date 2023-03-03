Общество 03 марта 2023, 11:07 Появились кадры со съемок фильма о Герое России Юсупове Герой России Юсупов показал кадры со съемок фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» "ВКонтакте"

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Появились кадры со съемок кинофильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы», повествующего о подвиге Героя России Дамира Юсупова. Фотографиями с площадки поделился сам пилот в социальной сети.

На одном из фото видно, что Юсупов присутствовал на съемках в форменной одежде. Судя по всему, он также появится в картине.

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На протяжении съемочного процесса Юсупов консультировал группу, чтобы передать необходимые нюансы зрителям максимально правдоподобно.

В роли самого Юсупова выступит актер Егор Бероев. Кинолента расскажет о подвиге экипажа лайнера А321 в августе 2019 года, когда самолет столкнулся со стаей чаек и принял решение сесть на кукурузное поле примерно в километре от аэропорта Жуковский. В тот момент на борту находились около 200 человек.