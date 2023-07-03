Общество 03 июля 2023, 17:26 Появились кадры найденных на почтовой таможне Москвы противопехотных мин ФТС опубликовала кадры с найденными противопехотными минами на почтовой таможне в Москве

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В Москве в таможне в одной из посылок обнаружили две противопехотные мины 1937 года производства. Кадры «находки» опубликовали в Telegram-канале Федеральной таможенной службы России.

По данным ведомства, похожие на мины предметы нашли в одной из посылок в Центральной почтовой таможне в Москве.

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«Ими оказались два корпуса противопехотных мин без взрывателя. Посылка направлялась в США», — отметили в публикации.

Мины времен Второй мировой войны обнаружили с помощью рентгеноаппарата. Инспектор увидел странные предметы, которые были похожи на мины. В документах отправителя они записаны как уличные ретрофонари.

Работники таможни сразу вызвали на место экстренные службы и правоохранителей. Им передали «посылку». Эксперты установили, что внутри находятся два корпуса немецких мин без взрывателя. Посылку изъяли. Сейчас полицейские проводят проверку.

Источник «360» в экстренных службах Москвы днем 3 июля сообщил о найденных минах в одной из посылок Центральной почтовой таможни в отделении в Красносельском районе столицы. После их обнаружения посетителей и сотрудников таможни эвакуировали.