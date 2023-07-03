03 июля 2023, 17:26
Появились кадры найденных на почтовой таможне Москвы противопехотных мин
ФТС опубликовала кадры с найденными противопехотными минами на почтовой таможне в Москве
В Москве в таможне в одной из посылок обнаружили две противопехотные мины 1937 года производства. Кадры «находки» опубликовали в Telegram-канале Федеральной таможенной службы России.
По данным ведомства, похожие на мины предметы нашли в одной из посылок в Центральной почтовой таможне в Москве.
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«Ими оказались два корпуса противопехотных мин без взрывателя. Посылка направлялась в США», — отметили в публикации.
Мины времен Второй мировой войны обнаружили с помощью рентгеноаппарата. Инспектор увидел странные предметы, которые были похожи на мины. В документах отправителя они записаны как уличные ретрофонари.
Работники таможни сразу вызвали на место экстренные службы и правоохранителей. Им передали «посылку». Эксперты установили, что внутри находятся два корпуса немецких мин без взрывателя. Посылку изъяли. Сейчас полицейские проводят проверку.
Источник «360» в экстренных службах Москвы днем 3 июля сообщил о найденных минах в одной из посылок Центральной почтовой таможни в отделении в Красносельском районе столицы. После их обнаружения посетителей и сотрудников таможни эвакуировали.
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