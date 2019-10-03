Появились фото с SSJ за пределами ВПП на Чукотке
Появились фотографии самолета Sukhoi Superjet 100, который во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту «Певек» на Чукотке. Снимки опубликовало РИА ФАН.
Лайнер прилетел на Чукотку из Якутии. Воздушное судно уже практически затормозило, но пилоты не смогли вовремя остановить его. В итоге самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на пять метров.
Борт SSJ выкатился за пределы ВПП на ЧукоткеПодробнее
На борту были 72 пассажира и шесть членов экипажа, никто не пострадал. Пассажиров эвакуировали в штатном режиме по основному трапу. SSJ100 простоит на ВПП до утра. Разница между Москвой и Чукоткой составляет девять часов.
Магаданская транспортная прокуратура проводит проверку.