Появились фото с SSJ за пределами ВПП на Чукотке

Лайнер прилетел на Чукотку из Якутии. Воздушное судно уже практически затормозило, но пилоты не смогли вовремя остановить его. В итоге самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на пять метров.

Борт SSJ выкатился за пределы ВПП на Чукотке Подробнее

На борту были 72 пассажира и шесть членов экипажа, никто не пострадал. Пассажиров эвакуировали в штатном режиме по основному трапу. SSJ100 простоит на ВПП до утра. Разница между Москвой и Чукоткой составляет девять часов.

Магаданская транспортная прокуратура проводит проверку.