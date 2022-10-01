Появились фото первой россиянки, рожденной в ДНР после вхождения в состав России | 360°

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Появились фото первой россиянки, рожденной в ДНР после вхождения в состав России

Хоценко поздравил родителей первого ребенка, рожденного в ДНР после вхождения в состав РФ

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Фото первой россиянки, которая родилась в Донецкой Народной Республике после вхождения в региона в состав России, опубликовал в своем Telegram-канале председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. Он поздравил родителей девочки и выразил уверенность, что она вырастет настоящей патриоткой.

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«Уверен, что девочка вырастет настоящей патриоткой нашей Родины! Поздравляю родителей и новую гражданку Российской Федерации!» — написал Хоценко.

Накануне президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении четырех регионов в состав России. Путин подчеркнул, что этот выбор сделали жители. Они захотели вернуться в свою Отчизну, и Россия поддерживает их.

После церемонии подписания документов прошел большой митинг-концерт на Красной площади. На сцене перед собравшимися выступили Путин и главы новых субъектов страны.

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