Появились фото «генеральской камеры» в российской колонии

Камеру екатеринбургской колонии, рассчитанную на четверых, Трифонов делил с одним соседом. Обвиняемый силовик провел там только три дня.

Источник фото: Znаk.соm. Предоставлено ГУФСИН по Свердловской области

Судя по снимкам, в помещении есть все удобства. В пресс-службе ведомства рассказали, что кроме мебели и отдельного санузла в камере также есть светильники дневного и ночного освещения, приточно-вытяжной вентилятор, а также централизованное горячее и холодное водоснабжение.

Содержащиеся в камере получали мыло, туалетную бумагу, швейные иглы, ножницы и нож для резки продуктов. Также их обеспечивали трехразовым горячим питанием, одеждой, полотенцами, спальными принадлежностями и посудой.

После этапирования Трифонов отправился в исправительную колонию № 13 в Нижнем Тагиле, где находятся бывшие силовики. Камера там также полностью благоустроена.

Источник фото: Znаk.соm. Предоставлено ГУФСИН по Свердловской области

«Имеются двухъярусные кровати, стол и скамейки, шкаф для продуктов; вешалка для верхней одежды, полка для туалетных принадлежностей, зеркало, бачок с питьевой водой, радио, урна для мусора, унитаз», — так описали новую камеру для генерала в пресс-службе УФСИН.

Питание также трехразовое, в душ арестованных отводят два раза в неделю. Каждый раз после помывки им меняют постельное белье.

Ведомство раскрыло условия содержания генерала после его жалобы. Ранее Трифонов в беседе с журналистами говорил о том, что во время этапирования ему пришлось побывать в «нечеловеческих условиях». По его словам, почти 60 часов он провел в стоячем положении.

Генерал-майора Игоря Трифонова сотрудники ФСБ задержали 18 сентября в Москве. Мещанский суд Москвы арестовал его на 30 суток по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, силовик получил 7,5 миллионов рублей через посредников за отказ в возбуждении уголовного дела о мошенничестве.