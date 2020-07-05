Появились доказательства того, что Ефремов находился за рулем в момент ДТП

Об этом рассказал телеведущий Владимир Соловьев в эфире передачи «СоловьевLIVE». Он не сообщил, откуда у него оказались результаты этой экспертизы, сославшись на журналистскую тайну. Результаты исследования Соловьев озвучил в беседе с адвокатом потерпевшей стороны Александром Добровинским.

Документ, который показал журналист, утверждает, что на срезе подушки безопасности Jeep Grand Cherokee, который принадлежит актеру, обнаружили пот и эпителиальные клетки, «которые произошли от Ефремова М. О.». Именно за рулем этой машины артист находился во время смертельного ДТП на Садовом кольце, которое произошло в начале июня.

Наконец, сегодня, в общем-то, поставлена точка на i — Ефремов находился за рулем машины, то есть там не марсиане, не нечистая сила, а сам Ефремов Александр Добровинский.

Актер выехал на встречную полосу вечером 8 июня. Он врезался в фургон, за рулем которого находился Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице на следующий день. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в его крови обнаружили следы наркотиков.