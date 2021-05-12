Новая модель киберпреступлений появилась в России

Мошенники переключились на новую модель поведения. Если раньше они старались перевести себе деньги жертвы как можно больше раз, то теперь начали делать ставку на суммы. Об этом предупредил замначальника департамента информбезопасности Центробанка Артем Сычев.

«У мошенников сменилась модель. Вместо обработки большого количества клиентов банков с относительно небольшими суммами они переключились на более точечное воздействие, которое позволяет получить сразу и много», — привела слова Сычева газета «Известия».

Замначальника департамента пояснил, что благодаря новой схеме злоумышленники могут завладеть сразу большой суммой денег. Если раньше они нацеливались на обычные счета россиян, то в 2020 году начали активно работать с депозитными счетами.

«В моем понимании, эта схема сложнее в реализации и требует большей подготовки. При этом в случае ее применения не работают вообще никакие методы антифрода (борьбы с мошенничеством — прим.ред.)», — отметил Сычев.

Он добавил, что операционисты не могут повлиять на решение клиента. Пока сумма заказывается у человека есть время все обдумать. Но жертвы мошенников далеко не всегда осознают угрозу, даже если им пытаются помочь.