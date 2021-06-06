Появилась петиция о признании геноцида советского народа нацистами

Петиция с призывом признать геноцид советского народа нацистами в период Второй мировой войны появилась на сайте Change.org. С инициативой выступили организаторы проекта «Без срока давности».

Под петицией предлагают подписаться всем, кто считает, что международное сообщество должно признать преступления нацистов против советского народа геноцидом.

«Призываем всех участников мирового сообщества сохранить память о Великой Победе советских людей, подаривших свободу всему миру, и признать преступления нацистов против советских граждан геноцидом», — указано в тексте обращения.

Авторы петиции напомнили, что по решению Нюрнбергского трибунала преступления нацистов признали частью плана по истреблению всего населения СССР.

В Новгородской области в мае в районе деревни Вдицко обнаружили массовое захоронение мирных людей, убитых фашистами во время оккупации региона в период Великой Отечественной войны. Захоронение ранее не было исследовано. В СК сообщили, что провели эксгумацию останков более 190 человек, среди убитых были женщины и дети. Об этом рассказало ИА НСН.