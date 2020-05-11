Появилась обновленная карта распространения коронавируса в Подмосковье

В Московской области насчитывается 21 637 выявленных случаев заражения коронавирусом. Больше всего инфицированных находится в ближайших к Москве городских округах.

Лидером о количеству заболевших является Королев — 1148 человек. За прошедшие сутки там выявили 48 новых случаев инфицирования. Следующим идет Одинцово — 1146 пациентов (42 новых случая). На третьем месте находятся Люберцы — 1034 человека (37 новых случаев).

Также медики выявили 58 новых случаев заражения в Подольске, где общее число инфицированных стало 1073 человека. В Красногорске — 86 (1038), в Балашихе — 27 (884) и в Мытищах — 37 (799).

По данным на 11 мая, количество заболевших в Московской области 21 637 человек. Врачи смогли вылечить 1389 пациентов. 209 случаев заражения закончилось летальным исходом. Всего в России COVID-19 болеют 221 344 пациента, из которых 39 801 уже выписался из больниц.

Начиная с 12 мая в Подмосковье вводится масочный режим. Жители региона обязаны будут носить медицинские маски в общественных местах и транспорте. За несоблюдение правил грозит штраф в размере четырех тысяч рублей.