Появилась новая версия пропажи рейса 19 в Бермудском треугольнике

В первом эпизоде нового сезона американского документального фильма History Channel «Величайшие тайны истории» рассказывается об исчезновении звена 19. В декабре пять американских торпедоносцев-бомбардировщиков Avenger Torpedo бесследно пропали в этом районе. Исчезла и поисковая группа.

Бермудский треугольник, занимающий площадь в 500 квадратных миль, поглотил примерно 50 кораблей и 20 самолетов, напомнил Express. За последние 200 лет счет его жертв составил сотни человек. Одним из самых странных происшествий в мировой авиации считается исчезновение американских бомбардировщиков и спасательного гидросамолета PBM-5 Мартин «Маринер».

Двое экспертов-исследователей, Дэвид О’Киф и Уэйн Эбботт, рассказали, что причиной пропажи звена могли стать разногласия, возникшие во время миссии. Летчики могли потерпеть крушение во Флориде.

Исследователям удалось обнаружить на суше пулемет 50-го калибра, который стоял на вооружении бомбардировщиков Avenger Torpedo рейса 19. Они считают его неопровержимым доказательством своей версии. Осталось только проверить серийный номер.

О’Кифу и Эбботту удалось также найти свидетеля по имени Грэм Стикелетер. Он рассказал, что девятилетним мальчиков в 1962 году видел сбитый самолет. Его ребенку показал отец, обнаруживший остов бомбардировщика во время охоты.

Мужчина сообщил правоохранителям о найденных обломках, внутри которых находились два тела офицеров ВМФ. Вскоре их убрали, а власти с тех пор отрицают, что они вообще были. Причем сначала военные сообщили Стиклетеру-старшему, что этот самолет был частью рейса 19. Но больше информации он так и не смог у них получить.

Австралийский исследователь Шейн Саттерли ранее заявлял, что американские бомбардировщики исчезли потому, что командир команды решил ориентироваться в темноте не по приборам, а по происходящему за стеклом кабины самолета.