Появилась новая версия гибели девочки под Новгородом

Пропавшая под Новгородом девочка, тело которой нашла соседка, предположительно, умерла от холода. Такое мнение высказали следователи, написали «Известия».

По информации издания, следователи якобы предположили, что девочка могла встать после сна и уйти из дома на соседний участок, а там замерзнуть. Ее тело припорошило снегом. Но реальную причину смерти покажет экспертиза.

СМИ писали, что тело девочки изначально обнаружила соседка, когда убирала снег на участке. Источник одного из изданий сообщил, что на теле ребенка не было следов насилия, но также выдвигалась версия, что ребенка перебросили через забор.

Тот же источник добавил, что двор, где нашли труп, находится в 50 метрах от места жительства погибшей. Он уточнил, что девочка лежала лицом вниз, а рядом было небольшое количество крови.

Также есть информация, что тело малышки нашли волонтеры из поисковых отрядов. Ребенку был год и девять месяцев. Он пропал в городе Холм в ночь на 25 января. Возбуждено дело об убийстве, мать девочки и ее сожителя арестовали, по данным СК, семья уже стояла на учете в специализированных органах.