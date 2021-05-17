Появилась летная программа фестиваля «Небо: теория и практика»

Ежегодный фестиваль «Небо: теория и практика» пройдет 22–23 мая. Там выступят лучшие пилотажные группы малой авиации России, чемпионы мира и Европы, а также пройдут всероссийский этап соревнований по авиационным гонкам и первые официальные соревнования сезона-2021 — Кубок МАРЗ.

Для посетителей фестиваля выступит клуб Rusjet, который покажет пилотаж реактивных моделей. В воздух поднимутся современные, высокотехнологичные копии настоящих самолетов, которыми будет управлять опытная команда Rusjet.

В рамках фестиваля пройдут первые официальные соревнования сезона-2021 — кубок МАРЗ. Квалификация состоится 22 мая, а финал — 23 мая. Гости смогут оценить головокружительные виражи чемпионов мира и Европы на невероятных скоростях.

Свое мастерство одиночного пилотажа покажет лучший пилот столетия по версии международной авиационной федерации Светлана Капанина. Она стала единственной женщиной в топ-10 лучших пилотов планеты, а также единственной семикратной абсолютной чемпионкой мира в женском зачете по самолетному спорту.

Умения продемонстрирует и пилотажная группа «Первый полет» — единственная в России, чьи участники выполняют сложные спортивные и художественные фигуры на поршневых самолетах Як-52 и Як-54. Группа состоит из действующих абсолютных чемпионов России, Европы и мира по высшему пилотажу.

Кроме того, в рамках фестиваля впервые состоится этап Кубка Московской Области по спорту сверхлегкой авиации. Также пройдет чемпионат Подмосковья по вертолетному спорту — зрители смогут увидеть состязания в скорости и точности между экипажами вертолетов Ми-2 и Robinson-44, которые продлятся сразу два дня.

На фестивале также выступят Федерация планерного спорта, Федерация сверхлегкой авиации и Федерация парашютного спорта. Посетители также смогут посмотреть различные модели, которые собрали талантливые авиамоделисты всех возрастов. Самым младшим участником авиамодельного блока стал ученик третьего класса.

Посетители также смогут увидеть большое количество демонстрационных полетов различной техники. В их числе гидроплан Орион СК-12 под управлением коллектива Орион-Авиа, самолеты Л-65, V-100 «Тайга» и Borey. Зрители смогут насладиться и демонстрационными полетами вертолетов — «Скаута» и Ми-4.

Кроме того, в воздух поднимутся беспилотный летательный аппарат Fixar под управлением организации «Патриот», автожир Gyro Classic Training компании «АвтоГиро Руссланд» и планер с реактивными двигателями АС-4-115 под управлением Александра Кулишова.