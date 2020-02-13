Пояснил за кроссы. Охранник из ТЦ «Европейский» решил по-пацански разобраться с посетителем

В столичном торговом центре «Европейский» охранник решил по-пацански разобраться с посетителем, севшим на пол, чтобы перешнуровывать кроссовки. Молодой мужчина прислал «360» видео конфликта. На кадрах он и сам ведет себя вызывающе.

Инцидент произошел 29 декабря. Павел Ставро пошел с матерью на предновогодний шопинг в ТЦ. Купил в магазине новые шнурки и решил сразу обновить свои красные кроссовки. Оглядевшись, мужчина понял, что все места на скамейках заняты. Ставро присел на пол так, чтобы не мешать проходу остальных людей.

По словам покупателя, почти сразу к нему подошел молодой человек в форме с нашивкой «Витязь». Охранник, который позднее представился Лехой, сделал мужчине замечание за сидение на полу. Ставро заявил, что уйдет, как только закончит со шнуровкой.

Сходили в ТЦ, постоянно туда ходим, недалеко от дома. Сел в сторонке, возле туалета. Подошел этот парень, говорит: «Дядя у нас так не сидят». Я сказал, что сейчас дошнурую и уйду. Дальше от него понеслось всякое непотребство. Включая то, что он хватал меня за шею, намекал на то, что надо выйти поговорить. Павел Ставро участник конфликта

На дальнейшие замечания охранника посетитель съязвил: «Ты можешь со мной на моем языке разговаривать? Я не понимаю, что ты говоришь».

Тот ответил, что ему плевать на «ваш язык московский».

«Какие вы все конченные», — выругался охранник по имени Леха (по его словам — прим. ред.), когда за посетителя вступилась продавщица.

На кадрах, снятых продавщицей, видно, как охранник прикоснулся к вороту посетителя. Ставро вызвал полицию, заявив, что сотрудник на него напал. Когда к месту, где он сидел, подошли коллеги Лехи, покупатель ретировался. На первом этаже ТЦ он пытался добиться справедливости у стойки информации. Там один из сотрудников охраны предложил Ставро «выйти поговорить».

Москвич написал жалобу в администрацию торгового центра, требуя уволить Леху. Спустя полтора месяца ему пришел ответ. В «Европейском» заявили, что правила ТЦ запрещают сидеть «на лестницах, полах, оградах и тротуарах», а также выразили Ставро благодарность «за активную жизненную позицию». Охранников, говорится в письме, предупредили «о недопустимости фактов», о которых сообщал посетитель.

Источник фото: телеканал «360»

Ставро пообщался с продавщицей из магазина Korea Lab, снимавшей конфликт на телефон. Он нее он узнал, что охранник, сделавший ему замечание, якобы и ранее оскорблял посетителей, а также неадекватно себя вел.