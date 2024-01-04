Общество 04 января 2024, 03:27 Пояс с автографом Путина продадут за 500 тысяч рублей Дзюдоистка из Тюмени выставила на продажу пояс с автографом Путина Freepik

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Тюменская спортсменка выставила на продажу свой желтый пояс по дзюдо с автографом президента России Владимира Путина. Цена — 500 тысяч рублей, сообщила «Тюменская область сегодня».

По данным издания, владелица пояса встречалась с нынешним главой государства на торжественном открытии Центра дзюдо в 2010 году, когда он занимал пост премьер-министра. Путин сфотографировался со спортсменами и успел раздать несколько автографов — в том числе владелице желтого пояса.

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Сейчас пояс с автографом выставили на продажу за полмиллиона рублей на сайте бесплатных объявлений. В подтверждение подлинности лота автор объявления выложила архивный снимок с открытия спортцентра.

Ранее трехмиллионному посетителю выставки-форума «Россия» вручили открытку с поздравлением и подписью президента России Владимира Путина. Счастливчиком стал житель Барнаула Алексей Козырев, который вместе с супругой Еленой приехал на ВДНХ, чтобы посмотреть на павильон родного Алтайского края.