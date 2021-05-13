Выпускникам дали советы по поиску работы мечты

Сразу после получения диплома найти какую-то серьезную работу по специальности крайне сложно, поэтому международный HR-консультант Зулия Лоикова рекомендует заниматься поисками еще во время учебы.

Тогда, по ее словам, к моменту окончания вуза у выпускника будет какой-либо опыт, с которым проще устроиться. Об этом Лоикова рассказала в беседе с Ura.ru.

Можно также обратиться в карьерный центр. У них, по словам HR-консультанта, есть специальные программы, во время которых постепенно подготавливают детей от 14 до 18 лет к тому, как составить первое резюме и искать работу. В центрах, кроме этого, могут также помочь с устройством на платную стажировку.

Лоикова отметила важность такой практики, поскольку можно получить дополнительное преимущество перед другими кандидатами. HR-консультант объяснила, что даже если вас не наняли, то надо постараться зарекомендовать себя так, чтобы получить рекомендацию на фирменном бланке.

Лоикова рекомендовала искать работу и стажировку на специализированных сайтах, приложениях, соцсетях, Telegram-каналах, лично обращаясь к представителям компаний и опрашивая знакомых.

Из-за высокой конкуренции на рынке необходимо выделяться, заметила HR-консультант. Резюме стоит сделать не по шаблону, можно написать сопроводительное письмо и обязательно указать личные качества. Также соискателю на должность важно иметь общее представление о работодателях, а на собеседовании нужно правильно расставлять акценты на том, что необходимо конкретной компании. Сейчас, как заметила Лоиковой, внимательно просматривают и страницы в соцсетях соискателя.

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