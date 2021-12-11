Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о нехватке волонтеров в отдаленных районах Ленобласти

Поисковым отрядам «Лиза Алерт» не хватает волонтеров в некоторых отдаленных районах Ленобласти. Об этом рассказала одна из добровольцев, Екатерина Будяковская.

В частности, она отметила сложности с районом, который расположен на границе с Карелией. Если там что-то происходит, у волонтеров не всегда есть возможность очень оперативно добраться до нужной территории.

«У нас очень большая область. И если приходит заявка из района на границе с Карелией, пока мы туда доедем, с человеком уже может что-то случиться. Дорога займет четыре часа», — поделилась она в беседе с Piter TV.

Будяковская добавила, что отряд пробовал решать проблему с помощью оперативных групп реагирования в разных районных центрах Ленобласти. Их получилось собрать в Тихвине, Пикалеве и Бокситогорске, но в других районах, по ее словам, сделать подобное не вышло. Волонтер предположила, что одной из причин могла стать пандемия коронавируса.