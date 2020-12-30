Спасательную операцию на месте крушения «Онеги» больше не будут продолжать

В Росморречфлоте объявили о завершении поисковой операции на месте крушения траулера «Онега». Судьба 17 моряков с судна все еще не известна.

«Настоящим сообщаю, что 30.12.2020 в 15:00 мск активная фаза проведения поисково-спасательной операции по случаю гибели р/с „Онега“ завершена. ПСО прекращено. Всем судам, участвовавшим в проведении ПСО, огромное спасибо за проявленный профессионализм и мастерство», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Судно «Онега» затонуло в Баренцевом море утром 28 декабря. В момент крушения на борту находились 19 человек — двоих удалось спасти: второго помощника капитана Владислава Буторина из Мурманска и матроса Руслана Катюхина из Ростовской области.

Причины крушения судна пока не установлены — по предварительной версии, к затоплению мог привести крен, который произошел, когда рыбаки вытаскивали рыболовный трал. По другой версии — судно затонуло из-за обледенения. По факту крушения завели уголовное дело, сейчас идет расследование обстоятельств случившегося.

Для родственников членов экипажа, которые находились на борту «Онеги», работает горячая линия. Власти Заполярья пообещали выплатить по одному миллиону рублей семьям каждого погибшего.