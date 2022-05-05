Поисковики обнаружили останки солдат времен ВОВ в Ростовской области

Участники поискового движения «Миус-фронт» обнаружили останки восьмерых советских солдат времен Великой отечественной войны у «Железной высоты» в Ростовской области. Об этом сообщило издание Privet-Rostov.ru.

По данным ИА Nation News, бои там проходили в середине августа 1943 года.

«Завязалась рукопашная. Артиллерия немцев, а затем и наша накрыла всех, кто был на высоте. До сих пор здесь еще лежат сотни солдат», — рассказали в «Миус-фронте».

Именные вещи оказались только у двоих солдат из восьмерых, это позволит их опознать.