Поисковики назвали основным источником новостей для россиян

Поисковые сервисы оказались главным источником новостей для россиян. Обычно они черпают информацию именно оттуда или переходят по опубликованным ссылкам.

Опрос на соответствующую тему провел фонд «Общественное мнение», опубликовав его результаты на своем сайте.

«Чаще всего новости смотрят в поисковиках и/или переходят оттуда по ссылкам», — заявили в ФОМ. Таким образом ответили 39% респондентов.

Соцсети и мессенджеры в этих целях использует 31% опрошенных, еще 13% предпочитают смотреть новостные видео. Чтение интернет-СМИ указали как источник новостей 11%.

Яндекс стал самым популярным поисковиком для поиска новостей — им пользуются 34% участников опроса. На втором месте с 17% — Gооglе. Среди соцсетей лидирует «ВКонтакте» с 13% и Instagram (10%), а среди интернет-СМИ — сайт «Вести.ру» (12%) и РИА «Новости» (9%).

За последний месяц 56% россиян подтвердили, что читали или смотрели новости в интернете.

Всероссийский телефонный опрос ФОМ провел с 15 по 17 января. В нем приняли участие 1500 респондентов из 53 субъектов РФ и 104 населенных пунктов.